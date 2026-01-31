Incidente tra due auto in via 27 aprile feriti un 62enne di Mussolente e una 35enne di Castello di

Questa mattina, in via 27 aprile, due auto si sono scontrate, causando il ferimento di due persone. Un uomo di 62 anni di Mussolente e una donna di 35 anni di Castello di. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno portato le persone all’ospedale. Le forze dell’ordine stanno ancora lavorando per capire le cause dell’incidente.

Un incidente stradale ha coinvolto due auto lungo la strada provinciale 139a, in località Vallà di Riese, in provincia di Treviso, nel corso della mattinata di sabato 31 gennaio 2026. L'impatto è avvenuto in via 27 aprile, una strada a traffico moderato che collega diverse frazioni del territorio trevigiano. Tra le vetture coinvolte c'era un'auto guidata da un uomo di 62 anni, residente a Mussolente, e un'altra condotta da una donna di 35 anni, originaria di Castello di Godego. I due conducenti sono rimasti feriti in modo diverso, con esiti che hanno richiesto interventi di soccorso differenziati.

