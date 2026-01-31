Incidente stradale in curva due persone trasportate in ospedale

Un incidente si è verificato ieri sera, poco prima delle 19.30, a Sovico, in via dei Greppi. Due auto si sono scontrate frontalmente in una curva. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno trasportato in ospedale due persone rimaste coinvolte nello scontro. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.

Incidente stradale poco prima dell'ora di cena ieri, 30 gennaio, a Sovico. Alle 19,30 in via dei Greppi, due auto si sono scontrate frontalmente. Per cause ancora da chiarire, le due auto sono andate a sbattere l'una contro l'altra in curva. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) insieme a due autopompe serbatoio dei distaccamenti di Lissone e Carate Brianza dei vigili del fuoco. Per consentire il soccorso dei feriti e il ripristino delle condizioni di sicurezza, la via è stata bloccata per alcuni minuti al traffico. Dopo esser stati medicati sul posto, due persone rimaste ferite nel sinistro sono state trasportate in ospedale per accertamenti in codice verde.

