Incidente nella notte a Milazzo | tre giovani coinvolti una è in pericolo di vita

Nella notte a Milazzo, un incidente ha coinvolto tre giovani in via Rio Rosso, all’incrocio con via Palmara. Uno di loro si trova in condizioni critiche e lotta tra la vita e la morte. La polizia ha già avviato le indagini per chiarire cosa sia successo.

Un grave sinistro stradale si è verificato nella tarda serata di ieri, intorno alle 22.30, lungo via Rio Rosso, nel punto di intersezione con via Palmara. A entrare in collisione sono state una Suzuki Ignis, con a bordo tre ragazzi originari di Milazzo — due donne e un uomo — e una Bmw Serie 4.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Milazzo Incidente Incidente nella notte con 4 giovani coinvolti, soccorsi all'opera Nettuno, grave incidente nella notte: quattro coinvolti, una persona estratta dai Vigili del Fuoco Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Strage di Capodanno in Svizzera: L’Incendio del Crans-Montana Quella notte a #Cutro non si verificò un incidente, ma l’ennesimo esempio di quello che succede quando salvare vite umane passa in secondo piano, dietro al populismo e al razzismo di Stato. Oggi a #Crotone inizia il processo, e ci siamo anche noi. x.com Scontro nella notte sulla provinciale 156 tra Bitonto e Palese: un morto ed un ferito grave È di un morto ed un ferito grave il bilancio di un incidente avvenuto, la notte scorsa, sulla provinciale 156, tra Bitonto e l’aeroporto di Bari-Palese. La vittima è originaria di - facebook.com facebook

