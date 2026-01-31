Incidente nella notte a Milazzo | tre giovani coinvolti una è in pericolo di vita

Nella notte a Milazzo, un incidente ha coinvolto tre giovani in via Rio Rosso, all’incrocio con via Palmara. Uno di loro si trova in condizioni critiche e lotta tra la vita e la morte. La polizia ha già avviato le indagini per chiarire cosa sia successo.

Un grave sinistro stradale si è verificato nella tarda serata di ieri, intorno alle 22.30, lungo via Rio Rosso, nel punto di intersezione con via Palmara. A entrare in collisione sono state una Suzuki Ignis, con a bordo tre ragazzi originari di Milazzo — due donne e un uomo — e una Bmw Serie 4.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

