Incidente mortale in E45 | perde la vita 22enne di Amelia

Questa mattina, un incidente grave si è verificato sulla E45, poco dopo le sei. A perdere la vita è stato un giovane di 22 anni, Giulio Carlaccini, di Amelia. L’auto su cui viaggiava ha sbandato ed è finita fuori strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il ragazzo non c’è stato niente da fare. La polizia sta ancora ricostruendo la dinamica dello schianto.

Incidente mortale in E45 nella prima mattinata di sabato 31 gennaio.A perde la vita un ragazzo di 22 anni, Giulio Carlaccini, originario di Amelia. Dalle informazioni l'auto su cui viaggiava il giovane si è scontrata, per cause in fase di accertamento, contro un camion.

