Incidente in strada Ombrone a Viterbo | auto nella cunetta due feriti

Da viterbotoday.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina alle 9.30, due auto si sono scontrate lungo la strada Ombrone a Viterbo. Entrambe sono finite nella cunetta all’altezza del chilometro 6. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno trasportato due persone in ospedale. La strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre si ricostruivano le cause dell’incidente.

Incidente in strada Ombrone a Viterbo. Due auto si sono scontrate e sono finite entrambe nella cunetta all'altezza del chilometro 6 intorno alle 9,30 di sabato 31 gennaio.A seguito dell'impatto, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, due persone sono rimaste ferite.

