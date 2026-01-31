Incidente in strada Ombrone a Viterbo | auto nella cunetta due feriti

Questa mattina alle 9.30, due auto si sono scontrate lungo la strada Ombrone a Viterbo. Entrambe sono finite nella cunetta all’altezza del chilometro 6. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno trasportato due persone in ospedale. La strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre si ricostruivano le cause dell’incidente.

Incidente in strada Ombrone a Viterbo. Due auto si sono scontrate e sono finite entrambe nella cunetta all'altezza del chilometro 6 intorno alle 9,30 di sabato 31 gennaio.A seguito dell'impatto, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, due persone sono rimaste ferite. Soccorse dal.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Approfondimenti su Viterbo Ombrone Incidente su strada Terme a Viterbo, due feriti in uno scontro tra auto | FOTO Oggi, mercoledì 10 dicembre, alle 12:45, si è verificato un incidente stradale a Terme di Viterbo. Incidente sulla Cassia nord a Viterbo: frontale tra auto, due feriti Nella serata di venerdì 16 gennaio, sulla Cassia nord a Viterbo, si è verificato un incidente frontale tra due autovetture. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Viterbo Ombrone Argomenti discussi: Maltempo, disagi a Prato. Ombrone al secondo livello di guardia, cresce anche il Bisenzio; Tarquinia, 36enne tenta di aggredire i residenti. Pugni e calci ai carabinieri. Incidente Strada Panoramica. Auto precipitata nella scarpata nei pressi della curva delle ex Terme del Solaro, 26enne stabiese salvo per miracolo dopo un volo di oltre 25 metri. A salvare la vita del giovane all'automobilista è stata la folta vegetazione ed un gr - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.