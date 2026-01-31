Incidente in E45 Giulio muore a 22 anni

Questa mattina un giovane di 22 anni, Giulio Carlaccini, ha perso la vita in un incidente sulla E45, vicino a Promano in direzione Cesena. L’auto su cui viaggiava si è scontrata con un altro veicolo, lasciando Amelia sotto shock. La strada è stata chiusa per diverse ore mentre i soccorritori lavoravano sul posto. La comunità si stringe al dolore della famiglia, ancora sotto choc per la perdita improvvisa.

Amelia piange la scomparsa di Giulio Carlaccini il 22enne che questa mattina, sabato 31 gennaio, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in E45, all'altezza di Promano in direzione Cesena. La morte del ragazzo ha suscitato profondo sgomento in tutta la comunità di Amelia.

