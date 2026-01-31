Un uomo ha causato il panico al centro commerciale “Il Castello” di Sant’Angelo Lodigiano. In preda a un accesso di rabbia, ha spruzzato peperoncino e colpito un passante. La scena si è svolta in pochi minuti, lasciando clienti e dipendenti sotto shock. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno fermato l’uomo e soccorso le persone coinvolte. Nessuno è rimasto gravemente ferito, ma il caos ha obbligato all’intervento delle forze dell’ordine.

Un’esplosione di caos ha scosso il centro commerciale “Il Castello” di Sant’Angelo Lodigiano nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 16.40. Due giovani di origine straniera, arrivati in auto, hanno innescato una sequenza di eventi che ha portato al panico tra i clienti. Il primo gesto violento è avvenuto all’ingresso del supermercato: uno dei due ha spruzzato una sostanza urticante, probabilmente uno spray al peperoncino, nello spazio tra le porte automatiche. Il getto ha colpito diversi passanti in uscita, provocando bruciore agli occhi e difficoltà respiratorie. Alcuni hanno reagito con grida di dolore, altri si sono messi a tossire, creando un’atmosfera di panico in un’area normalmente tranquilla. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Incidente al centro commerciale: uomo in preda a un accesso di rabbia, spruzza peperoncino e colpisce un passante

Un uomo ha spruzzato spray al peperoncino e ha colpito un altro con un pugno al volto.

Durante il primo fine settimana di saldi a Ravenna, un episodio di tensione tra minorenni ha portato a una rissa presso il centro commerciale Esp.

