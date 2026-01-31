Incendio in un locale commerciale La polizia ferma un sospettato

La polizia di Stato ha fermato ieri pomeriggio un uomo sospettato di aver cercato di dare fuoco a un locale commerciale a Pompei. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe tentato di appiccare un incendio nel negozio. Le forze dell’ordine sono intervenute subito e hanno bloccato il sospettato, che ora è sotto interrogatorio. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni al locale sono ingenti.

Avrebbe tentato di dare fuoco a un esercizio commerciale di Pompei l'uomo che è stato fermato nel tardo pomeriggio di ieri dalla polizia di Stato. Gli agenti hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, emessa dal gip del Tribunale di Torre.

