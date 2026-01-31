Incendio con boato a Guanzate paura in via Libertà | sei mezzi dei vigili del fuoco in azione

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio a Guanzate, provocando un boato che ha fatto scattare l’allarme. Sei mezzi dei vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente in via Libertà per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Per fortuna, non ci sono stati feriti, ma la paura tra i residenti è stata tanta. I pompieri stanno ancora lavorando per spegnere definitivamente l’incendio e chiarire le cause dell’incidente.

Un pomeriggio di paura a Guanzate, dove intorno alle 14 di oggi, sabato 31 gennaio 2026, è scattato l'allarme per la segnalazione di un incendio con scoppio in via Libertà. Sul posto sono stati inviati sei mezzi dei vigili del fuoco provenienti dalle sedi di Como, Appiano Gentile e Lomazzo.

