Incendio auto a Fipili | intervento dei vigili guidatore soccorso in sicurezza

Un’auto è andata in fiamme nel tardo pomeriggio di venerdì lungo la Fipili, in direzione Pisa, vicino allo svincolo di Santa Croce sull’Arno. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Il guidatore è stato soccorso e non ha riportato ferite gravi. La strada è rimasta chiusa per alcune ore, causando disagi al traffico.

Un'auto ha preso fuoco nel tardo pomeriggio di venerdì 30 gennaio lungo la Fipili, in direzione Pisa, all'altezza dello svincolo di Santa Croce sull'Arno. L'incidente ha coinvolto un automobilista che, avvertendo un odore di bruciato, ha fatto in tempo a fermare il veicolo e a scendere prima che le fiamme si propagassero rapidamente. Non appena ha notato il fumo, ha chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Pisa, che hanno spento l'incendio in tempi brevi. Il personale ha poi proceduto a mettere in sicurezza il veicolo, evitando rischi per l'ambiente circostante e per il traffico.

