Inaugurazione dell’anno giudiziario nelle Corti d’Appello | Toghe appaiono più vulnerabili che mai Nordio a Milano

Questa mattina si è aperto ufficialmente l’anno giudiziario nelle Corti d’Appello. I presidenti delle corti hanno lanciato un messaggio chiaro: le toghe si sentono più vulnerabili di quanto non siano mai state. Nordio, il ministro della Giustizia, ha partecipato all’evento di Milano, sottolineando le difficoltà e le sfide che il sistema giudiziario deve affrontare. La giornata si è concentrata sui problemi attuali e sulle possibili soluzioni per rafforzare la tutela della giustizia.

Dopo l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2026 in Cassazione, è il turno delle ventisei Corti d'Appello. In un clima teso, a meno di due mesi dal referendum sulla separazione delle carriere, sono state ascoltate le relazioni per i singoli distretti dei presidenti, che hanno lanciato campanelli di allarme sulla posizione delle toghe. Presenti, durante i discorsi, anche i membri del governo. Dal ministro della Giustizia?Carlo Nordio a Milano al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano a Napoli. Nordio è intervenuto durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario per la Suprema Corte, davanti al capo di Stato Sergio Mattarella, dicendo che la sua presenza per il quarto anno «dimostra stabilità di governo che costituisce un fattore decisivo per la credibilità interna e internazionale».

