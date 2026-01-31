in sentimental value le lampade giocano un ruolo da protagoniste

Nel cinema europeo contemporaneo, sempre più spesso sono gli spazi a parlare. Case, arredi e luce non sono più semplici cornici ma diventano strumenti narrativi, testimoni silenziosi del tempo, indicatori di gusto e classe, proiezioni psicologiche dei personaggi. Nel nuovo film di Joachim Trier, Sentimental Value, questa intuizione prende forma in modo quasi ossessivo attraverso le lampade, che diventano vere protagoniste di un dramma familiare che attraversa oltre un secolo. La storia si svolge in una casa vittoriana “dragestil” a Oslo, abitata per generazioni dalla famiglia Borg. Il patriarca Gustav (Stellan Skarsgård) e le figlie Nora e Agnes si muovono in spazi in costante trasformazione. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

