In migliaia a Minneapolis contro Ice appare a sorpresa Bruce Springsteen

Migliaia di persone si sono radunate a Minneapolis per protestare contro l’ICE e l’amministrazione Trump. La manifestazione è cresciuta rapidamente, coinvolgendo cittadini di ogni età. A sorpresa, sul palco è salito anche Bruce Springsteen, che ha preso la parola per sostenere le ragioni dei manifestanti. La protesta si è svolta in un clima teso, ma determinato, con le persone che chiedono riforme e un cambiamento nelle politiche sull’immigrazione.

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La mobilitazione contro l'amministrazione Trump e l'Agenzia per l'immigrazione ICE ha raggiunto un nuovo picco a Minneapolis, coinvolgendo migliaia di persone e avendo ripercussioni in tutti gli Stati Uniti. Il cuore della protesta è stato lo storico locale First Avenue, dove Bruce Springsteen è apparso a sorpresa durante un concerto di raccolta fondi organizzato dal cantautore americano Tom Morello, ex chitarrista di Rage Against the Machine. Springsteen ha suonato il brano "Streets of Minneapolis" (Le strade di Minneapolis), scritto proprio in memoria di Renee Good e Alex Pretti, i due cittadini americani uccisi da agenti federali durante le contestazioni contro le politiche migratorie.

