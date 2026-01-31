In memoria di un grande archeologo e scrittore di Capri | 140 anni fa nasceva Amedeo Maiuri

A Capri, due strade portano il nome di Amedeo Maiuri, uno degli archeologi e scrittori più importanti dell’isola. Nella parte finale di via Tiberio, che porta a Villa Iovis, c’è anche il luogo dove Maiuri portò avanti alcuni dei suoi scavi più significativi. Oggi si ricorda il suo lavoro e il suo legame con l’isola, che ha lasciato un segno indelebile nel patrimonio archeologico locale.

di Raffaele Vacca Nella nostra Isola due strade sono intitolate ad Amedeo Maiuri. A Capri la parte finale di via Tiberio, che conduce a Villa Iovis, dove Maiuri compì il più entusiasmante dei suoi scavi. Ad Anacapri la stradetta che da via Grotta Azzurra porta a Torre Damecuta, nel cui terreno circostante, che per suo interessamento Axel Munthe aveva donato allo Stato Italiano, Maiuri scavò quel che restava della villa di Tiberio. Nato a Veroli, in provincia di Frosinone, il 7 gennaio 1886, Amedeo Maiuri si laureò presso l’Università La Sapienza di Roma. Nel 1914, e per dieci anni, fu il capo della Missione Archeologica Italiana con sede permanente nell’Isola di Rodi.🔗 Leggi su Ildenaro.it

