in italia si possono fare molti soldi con gli ulivi

31 gen 2026

In Italia, sempre più agricoltori puntano sulle coltivazioni di ulivi superintensive. Questi impianti, più produttivi, attirano investimenti e permettono di guadagnare bene, anche se la produzione di olio è in calo. Molti scelgono questa strada per compensare le difficoltà del settore e aumentare i ricavi.

Stanno aumentando gli investimenti nelle coltivazioni superintensive, che rendono tanto e sopperiscono così al calo di produzione dell'olio In alcune campagne intorno a Grosseto i campi di ulivi stanno cambiando forma: non più alberi isolati, ma siepi regolari, con chiome basse e piuttosto fitte. Le chiamano coltivazioni a spalliera, perché gli alberi sono distanti circa un metro e mezzo e solo quattro metri separano un filare dall’altro. Sono schiere orientate da nord a sud «per fare in modo che il sole batta in modo uniforme dai due lati», spiega Riccardo Schiatti, amministratore della società agricola ArteOlio. 🔗 Leggi su Ilpost.it

