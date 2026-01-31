In Italia si possono fare molti soldi con gli ulivi
In Italia, sempre più agricoltori puntano sulle coltivazioni di ulivi superintensive. Questi impianti, più produttivi, attirano investimenti e permettono di guadagnare bene, anche se la produzione di olio è in calo. Molti scelgono questa strada per compensare le difficoltà del settore e aumentare i ricavi.
Stanno aumentando gli investimenti nelle coltivazioni superintensive, che rendono tanto e sopperiscono così al calo di produzione dell'olio In alcune campagne intorno a Grosseto i campi di ulivi stanno cambiando forma: non più alberi isolati, ma siepi regolari, con chiome basse e piuttosto fitte. Le chiamano coltivazioni a spalliera, perché gli alberi sono distanti circa un metro e mezzo e solo quattro metri separano un filare dall’altro. Sono schiere orientate da nord a sud «per fare in modo che il sole batta in modo uniforme dai due lati», spiega Riccardo Schiatti, amministratore della società agricola ArteOlio. 🔗 Leggi su Ilpost.it
