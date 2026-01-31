In Italia il burnout è ancora visto come una debolezza individuale

Da anni in Italia si discute di burnout, ma ancora molti lo vedono come una debolezza personale. La realtà è che il fenomeno sta crescendo e comincia a far tremare anche le leggi. Non si tratta più solo di stress momentaneo, ma di un problema che colpisce molte persone sul lavoro e richiede attenzione reale.

Negli ultimi anni si parla spesso di burnout e, più in generale, di stress legato al lavoro. Non è solo una moda, si tratta di un tema che ha assunto un peso crescente anche dal punto di vista giuridico. Iniziamo dalle basi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce il burnout come una sindrome causata da uno stress cronico sul lavoro che non viene adeguatamente gestito. In pratica, si manifesta con una forte stanchezza emotiva, un distacco mentale dalle proprie attività e una sensazione di inefficacia e scarso rendimento professionale. In Italia il principale punto di riferimento normativo è il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, che obbliga i datori di lavoro a valutare e gestire i rischi legati allo stress lavoro-correlato; quello che nasce dall'organizzazione e dalle modalità di lavoro.

