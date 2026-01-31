La giornata di ieri si chiude con una notizia che fa discutere: l’Italia ha la peggior sinistra di tutta Europa. L’agenzia di rating S&P ha confermato il suo giudizio, mantenendo l’outlook positivo. Nel frattempo, l’opposizione sembra perdere terreno, in caduta libera sui sondaggi. Una situazione che tiene banco nel dibattito politico e che potrebbe avere ripercussioni nelle prossime settimane.

Rating confermato, outlook positivo e opposizione in caduta libera. È la sintesi della giornata di ieri, culminata in serata con il giudizio dell’agenzia S&P. La peggior sinistra d’Europa è in Italia. Un tempo avevamo il più grande partito comunista d’Occidente, ma bisogna ammettere che il Pci era un’altra cosa rispetto al Pd. A Milano c’è Pierfrancesco Majorino, l’uomo che oggi si esibirà con il fischietto contro le Olimpiadi. Neanche Tafazzi arrivava a tanto. Nella versione campo largo, l’opposizione riesce perfino ad essere peggiore, ieri hanno fatto una sceneggiata contro CasaPound in Parlamento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - In Italia abbiamo la peggior sinistra di tutta Europa

