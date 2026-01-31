in iran insegnante racconta il peso psicologico della vita sotto pressione costante

In Iran, un’insegnante ha parlato della pressione quotidiana che vive. Racconta come sia difficile affrontare le tensioni costanti, con un’aria di incertezza che pesa sulla sua vita e quella dei suoi studenti. La situazione nel paese si fa sentire anche nelle piccole cose di tutti i giorni.

Una docente iraniana ha raccontato in prima persona il peso emotivo e psicologico di vivere in un paese sottoposto a tensioni costanti, dove ogni giorno si respira un’atmosfera di attesa incerta. L’insegnante, che ha scelto di non rivelare il nome per motivi di sicurezza, ha descritto una popolazione logorata da mesi di pressione sociale, politica e militare, costretta a vivere in uno stato di sospensione permanente. Il suo racconto, filtrato attraverso l’esperienza quotidiana di chi lavora nel sistema educativo, rivela un paese in cui la normalità è diventata un’idea lontana, sostituita da una routine di controllo, paura e adattamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

L’Iran si trova al centro di una crescente instabilità, tra proteste diffuse e crisi economica.

