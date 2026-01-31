In cella per maltrattamenti alla moglie | Lei aveva scoperto un tradimento

Questa mattina in tribunale un uomo ha ammesso di aver maltrattato la moglie, spiegando che lei aveva scoperto un tradimento. Ha parlato di un rapporto difficile, segnato da litigi continui e tensioni tra loro. La vicenda si è svolta davanti ai giudici, mentre il processo prosegue.

Ha ammesso in parte gli addebiti e ha descritto il rapporto con la moglie come conflittuale, a causa del carattere litigioso di entrambi. Il 39enne che si trova da martedì in carcere per le ipotesi di maltrattamenti e lesioni aggravate verso la donna si è sottoposto ieri all'interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari Andrea Rat. Le vessazioni, secondo la moglie, sarebbero iniziate nel 2024 – anno in cui ha sporto la denuncia – e proseguite fino a oggi. L'uomo, di origini campane, ha numerosi precedenti per droga e reati contro il patrimonio ed era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Una vicenda che coinvolge una famiglia calabrese si è conclusa con l’arresto di un uomo accusato di maltrattamenti, violenze e sequestri nei confronti della moglie e del figlio minore.

