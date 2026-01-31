In cella per maltrattamenti alla moglie | Lei aveva scoperto un tradimento
Questa mattina in tribunale un uomo ha ammesso di aver maltrattato la moglie, spiegando che lei aveva scoperto un tradimento. Ha parlato di un rapporto difficile, segnato da litigi continui e tensioni tra loro. La vicenda si è svolta davanti ai giudici, mentre il processo prosegue.
Ha ammesso in parte gli addebiti e ha descritto il rapporto con la moglie come conflittuale, a causa del carattere litigioso di entrambi. Il 39enne che si trova da martedì in carcere per le ipotesi di maltrattamenti e lesioni aggravate verso la donna si è sottoposto ieri all’interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari Andrea Rat. Le vessazioni, secondo la moglie, sarebbero iniziate nel 2024 – anno in cui ha sporto la denuncia – e proseguite fino a oggi. L’uomo, di origini campane, ha numerosi precedenti per droga e reati contro il patrimonio ed era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Maltrattamenti Donna
Arrestato 75enne per maltrattamenti alla moglie, in casa aveva una pistola non denunciata
Abbandona moglie e figlio al bar, poi sparisce: lei denuncia maltrattamenti e violenze, arrestato
Una vicenda che coinvolge una famiglia calabrese si è conclusa con l’arresto di un uomo accusato di maltrattamenti, violenze e sequestri nei confronti della moglie e del figlio minore.
Ultime notizie su Maltrattamenti Donna
Argomenti discussi: Reggio Emilia, finisce in cella per maltrattamenti ai genitori; Arrestato a Marina di Pisa, il 50enne finisce in cella per maltrattamenti agli animali; Genitori maltrattati ed ex conviventi perseguitate, scattano tre arresti - LeccePrima; Incubo in casa, picchiava la compagna sotto l'effetto di droga: 42enne in carcere.
Reggio Emilia, finisce in cella per maltrattamenti ai genitoriProvvedimento cautelare per un 32enne rintracciato a casa e portato in carcere ... msn.com
Campagnola, maltratta la madre e finisce in cellaE' diventata definitiva la condanna a oltre tre anni per un 28enne ... msn.com
Arrestato a Marina di Pisa, il 50enne finisce in cella per maltrattamenti agli animali - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.