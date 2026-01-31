In campo l’Atletico Mondolfo contro il Pantano, il big match di giornata in Prima categoria. La terza giornata del girone di ritorno si gioca tutto nel fine settimana con sei anticipi in programma. I tifosi sono già in fibrillazione, molti si aspettano una partita decisiva per le sorti delle squadre.

In Prima categoria si gioca in questo fine settimana per la terza giornata del girone di ritorno. Sei gli anticipi. Calcio d’inizio alle ore 15. Il programma odierno: Atletico Mondolfo - Pantano. E’ il big match della giornata, entrambe occupano in classifica generale in secondo posto con 34 punti, 3 in meno della capolista Falco Acqualagna. "Con il Pantano sarà una partita aperta a tutti i risultati - spiega il diesse del Mondolfo Paolo Pretelli - affronteremo una squadra che merita la classifica attuale e che ha dimostrato di non essere lì per caso. Penso che entrambe le formazioni giocheranno a viso aperto senza troppi calcoli o tatticismi esasperati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In campo Atletico Mondolfo-Pantano. E’ il big match di giornata

Approfondimenti su Atletico Mondolfo

In una sfida avvincente, Pantano Corsaro e Atletico Mondolfo si affrontano in un incontro ricco di emozioni.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Atletico Mondolfo

Argomenti discussi: In campo Atletico Mondolfo-Pantano. E’ il big match di giornata; Il derby è dell’Atletico Mondolfo, brilla Pantano: tutti i tabellini Prima A; MAROTTA MONDOLFO. Rragami: La vittoria con il Peglio ci dà la carica giusta per il girone di ritorno; La Falco Acqualagna vola in alto. E dietro scalpitano per il vertice.

In campo Atletico Mondolfo-Pantano. E’ il big match di giornataIn Prima categoria si gioca in questo fine settimana per la terza giornata del girone di ritorno. Sei gli ... msn.com

San Costanzo batte Atletico Mondolfo 1952 e vola in finale playoff contro OstraIl San Costanzo vince il match dei playoff con l’Atletico Mondolfo 1952 e si qualifica per la finale (in campo neutro) sabato prossimo contro l’Ostra che nel girone B ha battuto sabato il ... ilrestodelcarlino.it

Il giocatore Giovanni Franceschelli non fa più parte della rosa della Pergolese. Giocherà in questa seconda parte di stagione con l'Atletico Mondolfo. Grazie per aver indossato i nostri colori con impegno e professionalità. Forza Pergolese - facebook.com facebook