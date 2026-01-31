In altre parole su La7 gli ospiti del 31 gennaio da Miriam Leone a Sigfrido Ranucci

Oggi a La7, Miriam Leone e Sigfrido Ranucci hanno aperto la trasmissione con una chiacchierata tra amici. Tra gli ospiti ci sono anche il premio Nobel Giorgio Parisi, l’attore Antonio Catania e lo scrittore Don Winslow. La puntata si è concentrata su temi di attualità e cultura, con interviste dirette e nessuna paura di affrontare argomenti caldi. La conversazione è scorrevole e senza troppi giri di parole.

Dopo il discreto riscontro della settimana scorsa, con la terza puntata del 2026 seguita da 1.223.000 spettatori pari al 6,7%, In Altre Parole torna in onda stasera con un nuovo appuntamento, in onda alle 20.30 su La7 e in streaming su La7.it. Il format ideato e condotto da Massimo Gramellini riprende il suo racconto dell'attualità, intrecciando informazione, cultura e riflessione sociale, con lo stile che lo ha reso uno degli appuntamenti più riconoscibili del palinsesto di La7. Ecco ospiti e anticipazioni di stasera, sabato 31 gennaio. L'apertura di In Altre Parole è affidata a Ezio Mauro, chiamato a rileggere i principali fatti della settimana e a presentare il suo nuovo libro Il silenzio dell'opinione pubblica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - In altre parole su La7, gli ospiti del 31 gennaio da Miriam Leone a Sigfrido Ranucci Approfondimenti su La7 Ospiti In altre parole su La7, gli ospiti del 24 gennaio da Gianrico Carofiglio a Edoardo Leo Su La7, il 24 gennaio, l’attenzione è rivolta a un approfondimento di attualità e cultura. Anticipazioni Verissimo, gli ospiti di sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio 2026, da Samira Lui a Gerry Scotti, da Raoul Bova a Miriam Leone Sabato e domenica, Verissimo si prepara a riempire gli studi di ospiti di primo piano. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su La7 Ospiti Argomenti discussi: In altre parole - Puntata del 24/1/2026; In altre parole su La7, gli ospiti del 10 gennaio: da Toni Servillo a Renzo Arbore; In altre parole su La7, gli ospiti del 24 gennaio da Gianrico Carofiglio a Edoardo Leo; In altre Parole: tra gli ospiti Don Winslow e Miriam Leone. In Altre Parole con Gad Lerner, Ilenia Pastorelli e Paolo Calabresi tra gli ospitiIn Altre Parole: Massimo Gramellini torna su La7 con Gad Lerner, Luciana Castellina, Donato Carrisi, Ilenia Pastorelli e Paolo Calabresi ... davidemaggio.it In altre parole su La7, gli ospiti del 24 gennaio da Gianrico Carofiglio a Edoardo LeoTra gli ospiti di oggi ci sono anche ... msn.com “Possiamo ricominciare, ogni giorno”. Miriam Leone su amore, bugie e sulla voglia di fuggire - facebook.com facebook Stasera a #SplendidaCornice sarà con noi Miriam Leone. Appuntamento su @RaiTre alle 21.15. Non mancate! #GeppiCucciari #Geppi #MiriamLeone #Rai3 #lecosenondette x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.