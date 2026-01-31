In 29 al corso per aspiranti assaggiatori di olio di oliva | Molto richiesti dalle aziende per consulenze

Questa settimana si è conclusa a Cesena la ventesima edizione del corso per aspiranti assaggiatori di olio di oliva. In 29 hanno seguito le lezioni, che si sono svolte sotto l’egida dell’Università di Bologna e Serinar. Le aziende del settore cercano sempre più consulenti preparati, e molti partecipanti si sono già fatti avanti con richieste di collaborazione. Il corso, che dura alcuni giorni, ha permesso ai partecipanti di affinare le proprie capacità di valutazione e di conoscere meglio il mondo dell’olio di qualità.

Si è concluso lo scorso 23 gennaio a Cesena la 20esima edizione del corso per aspiranti assaggiatori di oli di oliva vergini, organizzato dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (Distal) dell’Università di Bologna e Serinar., in collaborazione con l’Associazione Internazionale Ristoranti dell’Olio (Airo). All’iter formativo, che ha avuto una durata di 40 ore ed è stato avviato il 14 gennaio, hanno partecipato 29 corsisti, in buona parte studenti universitari, ma anche persone desiderose di approfondire sia per esigenze professionali che per proprio interesse le caratteristiche di un prodotto, quale l’olio, sul quale negli ultimi decenni si è verificato un notevole sviluppo sul nostro territorio, con ottimi livelli qualitativi raggiunti dai produttori locali.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Approfondimenti su Cesena Corso Ecco gli aspiranti assaggiatori di olio d’oliva vergine Si è appena conclusa a Cesena la 20ª edizione del corso per aspiranti assaggiatori di olio d’oliva vergine. Perugia, ultimi giorni per iscriversi al 14° Corso sull’Olio di Oliva Restano pochi giorni per iscriversi al 14° Corso sull’Olio di Oliva, che si terrà a Perugia a partire da lunedì 19 gennaio. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Cesena Corso Argomenti discussi: In 29 al corso per aspiranti assaggiatori di olio di oliva: Molto richiesti dalle aziende per consulenze; Cantieri in città dal 23 al 29 gennaio: viabilità alternativa e lavori in corso; Open Week di Ateneo; FEDERCACCIA MODENA. AL VIA IL CORSO ASPIRANTI CACCIATORI - FIDC. Nel corso della discussione, molto partecipata e attenta, vi sono stati momenti emozionanti con la dimostrazione dal vivo di come funziona il telaio greco #InCalabria - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.