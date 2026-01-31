Imr è in arrivo altra cassa integrazione
Le notizie dall’Imr, ex Caterpillar, non sono positive. Da giovedì, i lavoratori sono stati messi di nuovo in cassa integrazione. La situazione sembra destinata a durare fino a marzo, annunciando un periodo di incertezza per gli operai dell’azienda.
"Dall’imr (ex Caterpillar, ndr) le notizie non son affatto buone. Da giovedì siamo stati messi di nuovo in cassa integrazione e sarà così probabilmente fino a marzo. Sulla nuova linea Mercedes annunciata in maniera roboante dal sindaco Fiordelmondo in realtà lavorano 3-4 persone e nemmeno tutti i giorni". A parlare è uno degli operai in forza all’azienda di via Roncaglia. I toni entusiastici del primo cittadino che ha voluto fare il punto in Consiglio non sono stati a quanto pare graditi: "A oggi lavorano si e no 15 persone – aggiunge un altro dipendente preoccupato e arrabbiato per lo stato dell’arte nonostante gli accordi sindacali - nello stabilimento che con Caterpillar occupava 200 maestranze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
