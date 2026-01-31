Luigi Sbarra, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, torna a parlare di sviluppo nel Sud Italia. Secondo lui, questa zona rappresenta il vero motore della ripresa imprenditoriale nel Paese. Sbarra sottolinea che il Mezzogiorno sta vivendo una fase di rinascita, con tante nuove imprese che nascono e creano occupazione. La sua convinzione è che, con le giuste politiche, il Sud possa diventare sempre più centrale nell’economia italiana.

«Il Mezzogiorno è il vero motore della nuova imprenditorialità italiana». Non ha dubbi, e non da ieri, Luigi Sbarra, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud. Lo dicono i numeri, sui quali l’esponente del governo torna a mettere l’accento. Come quelli di «Movimprese», elaborati da Unioncamere e InfoCamere, sulla vitalità del sistema imprenditoriale meridionale, appena pubblicati. E i dati che testimoniano la straordinaria continuità degli investimenti della Zes unica, ormai ben oltre quota mille in poco più di due anni e tutti al Sud, in attesa di verificare la risposta di Umbria e Marche e di capire se e come il modello verrà esportato a tutto il Paese (almeno in termini di sburocratizzazione delle procedure). 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Imprese e occupazione, Sbarra: «Il Mezzogiorno fucina di nuove imprese»

Approfondimenti su Mezzogiorno Imprese

Il Sud continua a trainare l’economia italiana.

Nel quarto trimestre del 2025, Bergamo si conferma ancora una volta un centro di attività imprenditoriale, anche se con qualche segnale di rallentamento.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Mezzogiorno Imprese

Argomenti discussi: Maltempo nel Reggino, Sbarra raccoglie il grido di dolore dei sindaci: Le comunità non saranno lasciate sole · ilreggino.it; Nasce l’Università della Vendita, il ponte fra giovani e aziende verso il futuro del business; In Calabria territori devastati da Harry, Sbarra incontra giunta regionale e Protezione civile; Calabria, Sottosegretario Sbarra incontra una delegazione di sindaci della Locride e del basso Jonio.

Imprese e occupazione, Sbarra: «Il Mezzogiorno fucina di nuove imprese»«Il Mezzogiorno è il vero motore della nuova imprenditorialità italiana». Non ha dubbi, e non da ieri, Luigi Sbarra, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ... ilmattino.it

Il sottosegretario Sbarra: oltre 103 mila nuove imprese, il Sud motore dell’economia nazionaleIl Mezzogiorno vero motore della nuova imprenditorialità italiana. La conferma arriva dai dati Movimprese elaborati da Unioncamere e InfoCamere, che mostrano al Sud, a fine 2025, oltre 103.500 nuov ... ildenaro.it

In Cittadella illustrati risultati, nuovi avvisi emisure a sostegno di occupazione, imprese e... #CALABRESE #CATANZARO #padelplus - facebook.com facebook

Avviso pubblico:"IN.TUR – Incentivi all' #occupazione alle imprese che operano nella filiera turistica". @La_Calabria @europainitalia eurokomonline.eu/index.php/band… x.com