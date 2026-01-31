Importazioni dall' estero e poche tutele | agricoltori in piazza per il riso novarese

Martedì prossimo, agricoltori e rappresentanti di Confagricoltura Novara e Vco si riuniscono in piazza Zumaglini a Vercelli. L’obiettivo è protestare contro le importazioni dall’estero e le poche tutele per il settore. La manifestazione si svolge in un momento di crescente preoccupazione tra gli agricoltori, che chiedono misure più chiare e un sostegno concreto per il riso locale.

Anche Confagricoltura Novara e Vco alla manifestazione che si terrà martedì 3 febbraio in piazza Zumaglini a Vercelli. Il presidio seguirà simbolicamente la seduta di Borsa e intenderà portare all'attenzione delle istituzioni e dell'opinione pubblica le criticità che stanno mettendo a rischio il.

