Immobile Bologna trattativa clamorosa con quel club! La sua cessione adesso è vicinissima tutti i dettagli

Ciro Immobile potrebbe lasciare il Bologna già a gennaio. Secondo alcune voci di mercato, il Paris FC si fa avanti per acquistarlo, dopo che l’attaccante ha avuto un avvio di stagione difficile e ha subito un grave infortunio. Ora, la sua cessione sembra più vicina che mai, e i club stanno trattando per definire i dettagli.

