Imbastiamo il nostro lavoro? Quelle trame contro la Meloni

"Possiamo cominciare a imbastire il nostro lavoro?". È in questa frase che è racchiuso il metodo Report, la fabbrica delle inchieste di Sigfrido Ranucci e le trame montate ad arte per colpire il governo Meloni. Uno dei tanti messaggi delle chat finite agli atti dell'affaire Sangiuliano, l'inchiesta della Procura di Roma pronta a portare a processo per stalking e lesioni l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia. Il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e il pm Giulia Guccione, titolari del fascicolo sul Boccia-gate, hanno depositato decine di conversazioni tra la pompeiana e il conduttore del programma di Rai3. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

