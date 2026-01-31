Imbastiamo il nostro lavoro? Quelle trame contro la Meloni
"Possiamo cominciare a imbastire il nostro lavoro?". È in questa frase che è racchiuso il metodo Report, la fabbrica delle inchieste di Sigfrido Ranucci e le trame montate ad arte per colpire il governo Meloni. Uno dei tanti messaggi delle chat finite agli atti dell'affaire Sangiuliano, l'inchiesta della Procura di Roma pronta a portare a processo per stalking e lesioni l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia. Il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e il pm Giulia Guccione, titolari del fascicolo sul Boccia-gate, hanno depositato decine di conversazioni tra la pompeiana e il conduttore del programma di Rai3. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondimenti su Meloni Governo
"Il nostro impegno contro le molestie sul luogo di lavoro"
GOLPACCIO contro Elly. Altro che golpe anti Meloni: le trame di Ruffini & Co. per sbarazzarsi di lei
Ultime notizie su Meloni Governo
Argomenti discussi: Imbastiamo il nostro lavoro?. Quelle trame contro la Meloni.
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.