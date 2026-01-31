Il Viareggio non molla nulla Oggi ai Pini c’è la Massese

Questa pomeriggio alle 17 i tifosi di Viareggio e Massese si sfidano allo stadio dei Pini. È il grande giorno per le due squadre, che si affrontano in uno dei due anticipi della 24ª giornata di Eccellenza. La partita si preannuncia combattuta, con entrambe le squadre che vogliono portare a casa i tre punti. I supporter sono già presenti e aspettano solo il fischio d’inizio per iniziare a sostenere le proprie squadre.

È il gran giorno di Viareggio-Massese: si gioca alle 17 allo stadio dei Pini in uno dei due anticipi della 24ª giornata d’ Eccellenza (l’altro, alle 14.30, è Castelnuovo-Lucchese). Per cui anche oggi, come già due mercoledì fa, il Viareggio scenderà in campo essendo già a conoscenza del risultato della Lucchese, che al momento è prima in classifica a +3 sullo Zenith Prato ed a +7 sui bianconeri (che però a differenza di rossoneri e lanieri hanno già osservato il turno di riposo). Dall’infermeria non giungono buone notizie: D’Alessandro è infortunato al ginocchio (tempi di recupero da valutare ma dovrebbe saltare pure la prossima a Larciano), Lollo è sempre out dopo essersi rifatto male al polpaccio (ne avrà per almeno altre due settimane), Brondi e Bertacca sono in forte dubbio ed anche Pegollo non è al meglio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Approfondimenti su Viareggio Massese

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Il Viareggio di Vangioni passa (2-1) sul campo della Massese

Ultime notizie su Viareggio Massese

Argomenti discussi: Il maltempo non molla l'Italia, allerta in cinque regioni; Lucca: sequestrati a Viareggio oltre 4 mila prodotti di Carnevale pericolosi; Eccellenza A. Solo un pari per il Viareggio: la sintesi della gara con la Sestese; Crans Montana, Meloni Indignata per rilascio, serve squadra investigativa comune.

Viareggio battuto nel derby ma le zebre non intendono mollareIl Viareggio è uscito sconfitto (0-1) dal derby del Porta Elisa contro la Lucchese per una deviazione sfortunata di Danovaro sul tiro di Fedato che ha spiazzato l'ottimo e incolpevole Nucci. Una rete ... noitv.it

