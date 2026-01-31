Il verdetto dei neo sposini premia l' arte forlivese | Wedding Award per lo studio fotografico

I neo sposi hanno scelto lo studio fotografico di Forlì per il loro matrimonio e hanno vinto il Wedding Award. È il riconoscimento che premia le migliori realtà nel settore, deciso direttamente dai clienti. Lo studio ha ottenuto il premio grazie alle recensioni positive e alla qualità del servizio offerto. La notizia circola tra le coppie di sposi e rende onore alla professionalità della città.

Matrimonio.com, portale di riferimento del settore nuziale in Italia e parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide Inc., ha annunciato le aziende vincitrici della tredicesima edizione dei Wedding Awards. Tra i professionisti premiati quest’anno c’è anche Foto Paolini di Forli, ora nella.🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su Forlì Wedding Ecco le “Olimpiadi infernali”: il concorso fotografico che premia il lato oscuro dei Giochi Le “Olimpiadi infernali” è un concorso fotografico che invita a esplorare il lato nascosto e meno visibile dei Giochi Olimpici. Specializzato in matrimoni, un ristorante ravennate riceve il prestigioso "Wedding Award 2026" Il ristorante La Campaza di Fosso Ghiaia ha ottenuto il Wedding Award 2026 di matrimonio. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Forlì Wedding Argomenti discussi: Il verdetto dei neo sposini premia l'arte forlivese: Wedding Award per lo studio fotografico; Settimana della moda uomo autunno-inverno 2026 di Parigi, il verdetto; Roberta Repetto morta dopo l’asportazione di un neo, il medico dovrà risarcire la famiglia; L'inaspettato finale del matrimonio per una giovane coppia che aveva pronunciato il fatidico: Sì, lo voglio. Abbiamo ottenuto anche per questo anno il Wedding Award di Matrimonio.com È un premio che ci riempie di gioia e il grazie più grande va a tutte le coppie che hanno deciso di fidarsi e affidarsi a noi per il loro viaggio più importante! Vi aspettiamo in age - facebook.com facebook Villa Sonnino Vince il Wedding Award 2026 di Matrimonio.com Primi assoluti in Provincia di Pisa come Rating e numero di Recensioni #villasonnino #sanminiato #tuscany #wedding #matrimoni #matrimonio x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.