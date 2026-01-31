Il verdetto dei neo sposini premia l' arte forlivese | Wedding Award per lo studio fotografico

Da forlitoday.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I neo sposi hanno scelto lo studio fotografico di Forlì per il loro matrimonio e hanno vinto il Wedding Award. È il riconoscimento che premia le migliori realtà nel settore, deciso direttamente dai clienti. Lo studio ha ottenuto il premio grazie alle recensioni positive e alla qualità del servizio offerto. La notizia circola tra le coppie di sposi e rende onore alla professionalità della città.

Matrimonio.com, portale di riferimento del settore nuziale in Italia e parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide Inc., ha annunciato le aziende vincitrici della tredicesima edizione dei Wedding Awards. Tra i professionisti premiati quest’anno c’è anche Foto Paolini di Forli, ora nella.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Forlì Wedding

