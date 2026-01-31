Il VAR fa discutere Hernanes e Marelli in diretta TV per Lazio-Genoa | Non è rigore il calcio è finito

In diretta durante Lazio-Genoa, Hernanes e Luca Marelli si sono scontrati sul VAR. Dopo tre interventi che hanno portato a tre rigori, le discussioni non si sono fatte attendere. Quando il primo rigore, assegnato ai padroni di casa, ha sollevato proteste, Hernanes ha definito la decisione sbagliata, mentre Marelli ha difeso l’operato del VAR. La polemica è esplosa davanti alle telecamere, alimentando il dibattito sul ruolo della tecnologia nel calcio.

