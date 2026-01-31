Il VAR fa discutere Hernanes e Marelli in diretta TV per Lazio-Genoa | Non è rigore il calcio è finito
In diretta durante Lazio-Genoa, Hernanes e Luca Marelli si sono scontrati sul VAR. Dopo tre interventi che hanno portato a tre rigori, le discussioni non si sono fatte attendere. Quando il primo rigore, assegnato ai padroni di casa, ha sollevato proteste, Hernanes ha definito la decisione sbagliata, mentre Marelli ha difeso l’operato del VAR. La polemica è esplosa davanti alle telecamere, alimentando il dibattito sul ruolo della tecnologia nel calcio.
Lazio-Genoa ha visto per ben tre volte l'intervento del VAR che ha assegnato altrettanti rigori. Sul primo, a favore dei capitolini, le proteste più accese per una decisione che ha scatenato anche in diretta TV un confronto di opinioni tra Hernanes e Luca Marelli.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Lazio Genoa
Ma quale rigore per la Lazio. Il calcio torni calcio, per cortesia (peggio il Var dell’arbitro Collu)
Genoa, per il rigore sbagliato a San Siro: fa discutere il tranello della buca di Pavlovic. Insulti razzisti e minacce di morte a Stanciu
Dopo l’errore di Nicolae Stanciu dal dischetto a San Siro, sono emerse polemiche e tensioni sui social del Genoa.
Ultime notizie su Lazio Genoa
Argomenti discussi: Skorupski esce in maniera folle ma il rosso diretto confermato col VAR fa discutere; Arbitri, è di nuovo caos: l'espulsione di Skorupski in Genoa-Bologna fa discutere. Emergenza in porta per gli emiliani contro il Milan; Voodoo, rigori e un post che fa discutere: la notte in cui la Coppa d’Africa è diventata un caso politico-mediatico; Decisione vergognosa: il controverso rigore di Sterling contro la Danimarca fa discutere il mondo del calcio.
Skorupski esce in maniera folle ma il rosso diretto confermato col VAR fa discutereL’arbitro, Maresca, non ha avuto perplessità nemmeno quando è andato alla on-field-review. Ma il dubbio resta: era DOGSO o SPA? il risultato finale della partita di Marassi (dallo 0-2 per gli emiliani ... fanpage.it
Open Var conferma: «Rigore netto negato al Napoli contro la Juve»Il caso arbitrale di Torino finisce sotto la lente di Open Var e riaccende le polemiche. A far discutere è soprattutto l’episodio che ha coinvolto Bremer e ... cronachedellacampania.it
CATALDI TRASCINA LA LAZIO ALL'ULTIMO RESPIRO Finisce 3-2 la sfida tra Lazio e Genoa, disputata in un Olimpico spoglio. Al 56’ Pedro sblocca il match trasformando con freddezza un calcio di rigore. Al 62’ arriva il raddoppio biancoceleste firmato T - facebook.com facebook
La Lazio trova il gol vittoria al 100' con il calcio di rigore siglato da Cataldi, glaciale dagli 11 metri. Con questo risultato la formazione di Maurizio Sarri sale a quota 32 punti. #CorrieredelloSport #Lazio #Genoa #SerieA x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.