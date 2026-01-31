Il Torino ha preso in prestito Lorenzo Prati, il difensore centrale, con un’opzione di acquisto a fine stagione. La squadra ha fatto un’operazione mirata per rafforzare il reparto difensivo in vista del campionato di Serie A. Prati si aggregherà ai nuovi compagni nelle prossime settimane, pronto a dare il suo contributo.

Il Torino ha ufficialmente ingaggiato il difensore centrale Lorenzo Prati in prestito con diritto di riscatto, un colpo strategico che arriva in vista della prossima stagione in Serie A. L’operazione, annunciata dal club granata, vede il calciatore passare dal Bologna, dove aveva già vestito la maglia nella scorsa stagione con un impiego limitato. Prati, classe 2000, è un difensore solido, abile in fase di costruzione e con una buona capacità di lettura del gioco, qualità che lo rendono adatto al sistema tattico del Toro, che punta a consolidare la retroguardia dopo alcune difficoltà difensive nella stagione appena conclusa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il Torino ingaggia Prati in formula temporanea con opzione di acquisto definitivo

Approfondimenti su Torino Prati

La Fiorentina ha annunciato ufficialmente l'acquisto di Harrison, confermato tramite comunicato ufficiale e dettagli sulla formula di acquisto.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Torino Prati

UFFICIALE – Torino, c’è la firma di Prati: il comunicato e la formula dell’operazioneMatteo Prati cambia squadra, lascia il Cagliari e va al Torino in prestito. Questo il comunicato del club granata: Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Cagliari Calcio, ... msn.com

Prati Torino, ora il colpo è ufficiale, ecco il comunicato dei granata e l’annuncio social, tutti i dettagli sul trasferimentoPrati Torino, ora il colpo è ufficiale, ecco il comunicato dei granata e l’annuncio social, tutti i dettagli sul trasferimento Prati Torino: un matrimonio di parole che i tifosi granata impareranno a ... calcionews24.com

Romano - Asllani passa al Besiktas: affare concluso. Il centrocampista lascia il Torino e si trasferisce in Turchia con la formula del prestito, che prevede un’opzione di acquisto. Il Besiktas si farà carico dell’ingaggio fino a giugno. - facebook.com facebook

Conferme sull'anticipazione di @AlfredoPedulla: il @TorinoFC_1906 è molto interessato a Rafa #Obrador, terzino mancino classe 2004 del @SLBenfica, con cui finora ha giocato appena 68 minuti in stagione. Si di lui il @realmadrid ha un'opzione di r x.com