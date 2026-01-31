Il Torino ingaggia Prati in formula temporanea con opzione di acquisto definitivo

Il Torino ha preso in prestito Lorenzo Prati, il difensore centrale, con un’opzione di acquisto a fine stagione. La squadra ha fatto un’operazione mirata per rafforzare il reparto difensivo in vista del campionato di Serie A. Prati si aggregherà ai nuovi compagni nelle prossime settimane, pronto a dare il suo contributo.

Il Torino ha ufficialmente ingaggiato il difensore centrale Lorenzo Prati in prestito con diritto di riscatto, un colpo strategico che arriva in vista della prossima stagione in Serie A. L'operazione, annunciata dal club granata, vede il calciatore passare dal Bologna, dove aveva già vestito la maglia nella scorsa stagione con un impiego limitato. Prati, classe 2000, è un difensore solido, abile in fase di costruzione e con una buona capacità di lettura del gioco, qualità che lo rendono adatto al sistema tattico del Toro, che punta a consolidare la retroguardia dopo alcune difficoltà difensive nella stagione appena conclusa.

