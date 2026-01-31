Il testimonial perfetto del ragionevole dubbio
In Italia, un magistrato che scrive un libro su un processo di cui si è occupato può farlo solo se affronta temi di interesse pubblico e non si limita a commentare il caso specifico. È una scelta che serve a chiarire i principi della giustizia, soprattutto quando l’opinione pubblica si trova confusa o disorientata. La differenza sta nel modo in cui il magistrato comunica, cercando di mantenere il rispetto per la delicatezza del processo e la chiarezza nei confronti di tutti.
C'è un solo caso in cui è accettabile che un magistrato ancora in servizio scriva un libro su un processo di cui si è occupato, rilasci interviste, partecipi ai dibattiti televisivi: ed è quando solleva temi di interesse generale, che escono dal caso concreto e investono i principi della giustizia, cercando di fare chiarezza nelle teste di una opinione pubblica spesso disorientata. È quanto sta facendo Stefano Vitelli, il primo giudice del caso di Garlasco: fu lui, nel dicembre 2009, a pronunciare la sentenza di assoluzione di Alberto Stasi per l'omicidio di Chiara Poggi. La pronunciò in perfetta solitudine, perché era allora giudice preliminare del piccolo tribunale di Vigevano, e sulla sua scrivania approdò la richiesta di giudizio abbreviato presentata dal difensore di allora, Angelo Giarda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Netflix multata per 40mila euro: la serie Il caso Yara – oltre ogni ragionevole dubbio rivela file audio riservati
Garlasco, giudice Vitelli che assolse Stasi pubblica un libro sul "ragionevole dubbio": l'aneddoto sui periti
Il giudice Stefano Vitelli, che ha assolto Alberto Stasi nel caso dell'omicidio di Garlasco, ha deciso di pubblicare un libro.
Il testimonial (perfetto) del ragionevole dubbioVitelli non è un testimonial dell'innocenza di Stasi. Non sa se Stasi sia colpevole o innocente. Vitelli è un testimonial del ragionevole dubbio
