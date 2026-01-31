il tempo circolare di giosetta fioroni

Una mostra mette in mostra le opere di Giosetta Fioroni, con un focus sul suo modo di dialogare con il tempo. Sotto le superfici degli ‘Argenti’, l’artista crea un’immagine che sembra un fantasma, un richiamo a ciò che resta e a ciò che scompare. La mostra invita i visitatori a riflettere sui passaggi e sulle tracce lasciate dal tempo nelle sue opere.

Sotto la superficie lucente degli ‘ Argenti ’ si cela un dialogo con il tempo, un modo di far affiorare ciò che resta e ciò che scompare, come se l’immagine fosse un fantasma che tenta di rivelarsi. È in questa ambiguità tra presenza e dissolvenza che l’opera di Giosetta Fioroni – artista romana, classe ’32, tra le figure più coerenti dell’ arte italiana – continua a parlare con una lucidità sorprendente. Che l’artista concepisse la memoria come un dispositivo attivo, lo si comprende bene dalla retrospettiva a lei dedicata alla Galleria d’Arte Maggiore, in collaborazione con la Fondazione Goffredo Parise e Giosetta Fioroni, in via D’Azeglio 15. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sapete chi sono loro Sono la POP ART ITALIANA Mario Schifano,Franco Angeli,Renato Mambor, Giosetta Fioroni, Sergio Lombardo, Cesare Tacchi, Jannis Kounellis, Umberto Bignardi, Tano Festa (Scuola di Pazza del Popolo) Sono loro gli artisti romani o d - facebook.com facebook