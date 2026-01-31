Il Tedx riempie il Diego Fabbri | Si conoscono idee nuove guardando le cose con punti di vista ' Controvento'

Sabato pomeriggio il teatro Diego Fabbri ha visto riempirsi per la quinta volta di appassionati di idee e spunti nuovi. Oltre 700 persone hanno acquistato i biglietti, dimostrando quanto l’evento sia ormai un appuntamento fisso per la città. Durante la giornata, i relatori hanno condiviso pensieri e prospettive diverse, tutti con un filo conduttore: guardare le cose “Controvento” per scoprire nuovi punti di vista.

Si è svolto sabato pomeriggio al teatro Diego Fabbri la quinta edizione di TedxForlì. Sono stati venduti oltre 700 biglietti, un dato che conferma la crescente attenzione attorno a un appuntamento che si è consolidato nel panorama culturale cittadino. Il tema scelto per l’edizione 2026 è.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

