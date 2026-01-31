Il tecnico Ivanovic commenta l’andamento della partita, lamentando un inizio troppo morbido. Dice che hanno avuto pazienza e che la difesa è migliorata nel corso del match. Quando le cose vanno bene, tende a consolarsi con la squadra, soprattutto se i suoi giocatori hanno dato il massimo in campo. Se la squadra dovesse vincere, potrebbe festeggiare davanti al Casinò di Montecarlo, dove si gioca questa sfida importante.

Se perde, magari, tende a consolare la squadra. Soprattutto se i suoi ragazzi hanno giocato bene. Sbanca il Casinò di Montecarlo? Potrebbe fare festa. Ma se lo facesse non sarebbe Dusko Ivanovic, il duro. E forse la squadra non lo seguirebbe con la stessa feroce abnegazione. "Non abbiamo iniziato bene in difesa – attacca Dusko –, poi nel secondo quarto siamo riusciti a migliorare, crescendo nel pick and roll e dandoci maggiori possibilità. In attacco siamo stati bravi a lavorare con la giusta pazienza". Sceglie un protagonista particolare. Anche perché nelle ultime uscite era apparso in palese difficoltà. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il tecnico lamenta un inizio un po’ soft. Ivanovic: "Abbiamo avuto pazienza. E in difesa sono cresciuti tutti»

COSÌ DUSKO IVANOVIC «Loro hanno giocato bene perché non noi non abbiamo difeso bene. Una cattiva, cattiva difesa. Dovevamo essere più aggressivi e energici nei contatti. In 40 minuti appena 15 falli, di cui 2 tecnici» x.com