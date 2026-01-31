il teatro comunale riapre dopo i lavori

Dopo due anni di lavori, il Teatro Comunale riapre le porte al pubblico. Le luci si accendono di nuovo e i spettacoli riprendono, dopo un lungo stop che ha visto un intervento di ristrutturazione da oltre un milione di euro. Ora il teatro torna a essere un punto di riferimento culturale per la città.

Dopo due anni di cantiere, le luci del Teatro Comunale tornano finalmente ad accendersi. Il periodo di chiusura ha permesso di eseguire importanti lavori di ristrutturazione per un importo complessivo superiore al milione di euro. La quota principale, 585 mila euro, deriva da un bando regionale di rigenerazione urbana, a cui si sono aggiunti 140mila euro del Ministero dell’Interno e un consistente stanziamento comunale superiore ai 275 mila euro. Di particolare valore simbolico è il contributo di 20mila euro donato dal Comitato Regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto, che ha voluto premiare il teatro come luogo d’elezione per il dialogo tra generazioni e la crescita civile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

