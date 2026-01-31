Ancona conferma il suo ruolo di centro all’avanguardia nel settore portuale e della Blue Economy. Questa volta, il

Ancona si conferma capitale dell’ innovazione portuale e della Blue Economy. Dallo scalo d’alaggio della Marina Dorica, il capoluogo marchigiano ha lanciato un messaggio di sostenibilità che attraversa l’Italia e arriva fino al Tirreno. È stata infatti ufficialmente varata una delle due imbarcazioni gemelle " Pelikan Classe A ", gioielli tecnologici nati dall’ingegno del cantiere navale CPN e gestiti dalla storica Garbage Group. Destinazione: i porti di Napoli e Salerno, dove queste unità saranno impegnate nella raccolta e nel trattamento dei rifiuti galleggianti. Mentre la prima unità era già partita mercoledì per motivi logistici, la seconda ha ricevuto il battesimo del mare alla presenza di autorità cittadine e regionali e dei vertici portuali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il "taxi del mare" fino al Tirreno: "Pelikan pulirà il porto di Napoli"

Approfondimenti su Pelikan Pulirà

Dal porto di Ancona prende avvio un progetto italiano dedicato alla Blue Economy, con il varo delle Pelikan Classe “A”.

Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha rassicurato i sindaci sul progetto di ampliamento del porto di Salerno, evidenziando che non sono previsti interventi invasivi o alterazioni significative del paesaggio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Pelikan Pulirà

Argomenti discussi: Il taxi del mare fino al Tirreno: Pelikan pulirà il porto di Napoli; Da giornalista ad autista di Uber: La mia America è diventata un posto buio; Innovazione e Blue Economy: Ancona esporta la tecnologia salva-mare nei porti di Napoli e Salerno; L’umanità sotto accusa: se l’Europa processa chi soccorre.

Salerno, Ferragosto: bus, taxi e vie del mare, niente stop. Aperti tre negozi su dieciAperti per ferie a ferragosto? Per molti non sarà un giorno di relax, ma anzi di superlavoro, in considerazione di un maggior afflusso in città dovuto ai visitatori che hanno già prenotato un ... ilmattino.it

Cosa si dice in TV, Giannini: Le navi della Marina sono diventate i veri taxi del mare. Ruggieri: Dire che il Governo non può decidere quale sia un Paese sicuro è ...Nei salotti dei talk show italici si parla ancora dei centri in Albania e della scarcerazione di Almasri. L’attivismo della ANM (Associazione Nazionale Magistrati, ndr) è sovrapponibile a quello di ... blitzquotidiano.it

Hotel Tirreno Spotorno. . L'atmosfera a Spotorno, nel nostro Hotel, sulla nostra Spiaggia Un vero angolo di paradiso in cui trascorrere le tue vacanze, non trovi Hotel Tirreno Spotorno 019 745107 #hoteltirrenospotorno #spiaggialigure #estateinliguria - facebook.com facebook