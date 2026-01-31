Il Sole invernale | tra mito e meteorologia la Candelora svela i suoi misteri climatici

Il 2 febbraio, giorno della Candelora, potrebbe portare una svolta al maltempo che da settimane colpisce molte regioni italiane. Le previsioni indicano un possibile miglioramento delle condizioni, offrendo una pausa alle giornate grigie e piovose. È ancora presto per dire se il sole tornerà a splendere in tutto il paese, ma questa data sembra portare con sé qualche speranza di tregua.

Il 2 febbraio, giorno della Candelora, potrebbe regalare un momento di tregua al maltempo che da settimane tiene sotto scacco gran parte dell’Italia. Dopo settimane di piogge persistenti, venti forti e mareggiate, soprattutto al Sud e sulle isole, un’anticiclone di passaggio potrebbe spostare l’alta pressione sulle regioni meridionali, portando una breve ma significativa pausa dal maltempo. Il sole, che in questo periodo dell’anno è ancora basso sull’orizzonte, potrebbe tornare a farsi vedere su molte aree del Paese, in particolare al Centro-Sud e sulle isole maggiori. L’evento, che si colloca nel cuore dell’inverno meteorologico, è spesso associato a una tradizione popolare che vede il sole che si mostra in quel giorno come segno di un futuro più mite. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il 2 febbraio a Roma, durante la celebrazione della Candelora, si rivela un momento unico in cui la luce del sole pare interagire con le antiche pietre della basilica, creando un gioco di ombre e riflessi che svelano un simbolismo speciale.

