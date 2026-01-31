Il ritorno di Sgarbi | dopo mesi di assenza ha presieduto il Cda del Mart

Vittorio Sgarbi torna a presiedere il consiglio di amministrazione del Mart di Rovereto. Dopo mesi lontano, il critico d’arte ha ripreso le sue funzioni nel primo Cda del 2026, nominato dalla direttrice Micol Forti. Il suo rientro è stato accolto con entusiasmo, dopo un periodo di assenza causato da problemi di salute.

Il primo cda del 2026 del Mart di Rovereto è stato presieduto da Vittorio Sgarbi. Un gradito ritorno quello del critico d’arte, nominato presidente del museo dalla direttrice Micol Forti e reduce da un periodo di lunga assenza a causa dei suoi problemi di salute. Ma, come riporta L’Adige, ieri sono arrivati segnali molto positivi. Così il segretario di presidenza Franco Panizza: “Certo, non è più così aperto e socievole come prima ma è più chiuso e parla meno ma rimane lucido, sul pezzo e convinto a continuare con il suo ruolo”. La presenza di Sgarbi alla prima riunione del nuovo anno ha messo a tacere voci e indiscrezioni circa un suo disimpegno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

