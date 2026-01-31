Il ritorno di Saviano a Rep e il nuovo schema contro il Sì al referendum sulla giustizia

Oggi si parla ancora del ritorno di Roberto Saviano in tv, questa volta su Rai 3. L’autore e giornalista ha deciso di tornare in prima linea per mettere in discussione il nuovo schema che spinge per il Sì al referendum sulla giustizia. Intanto, tra due giorni a mezzanotte si chiude il calciomercato invernale, l’unica vera grande questione che divide gli italiani tra chi cerca campioni e chi si accontenta di brocchi.

"La riforma Nordio migliora la giustizia. Voterò Sì". Parla Prosperetti, vicepresidente emerito della Consulta "Io, magistrato, chiedo scusa per aver ignorato i danni del correntismo e della gogna mediatica". Parla Padalino Nordio: "Blasfemo dire che la riforma mina l'indipendenza. Se vince il No restiamo al nostro posto" Fra due giorni a mezzanotte si chiude il calciomercato invernale, l'unica faccenda di separazione di carriere tra brocchi e campioni che agli italiani interessi davvero. E Urbano Cairo, uomo di calcio tanto quanto di editoria, l'ultima finestra non la lascia chiudere invano.

