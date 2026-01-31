Vittorio Robiati Bendaud, saggista e studioso, dice che il Giorno della Memoria ha ancora un valore, ma deve essere ripensato da zero. Secondo lui, l’occasione può funzionare meglio se si cambiano alcune cose fondamentali. La giornata, infatti, rischia di restare solo una commemorazione senza un impatto reale. Robiati Bendaud non ha nascosto le sue preoccupazioni, ribadendo che bisogna trovare nuovi modi per comunicare e coinvolgere le persone. La sfida è rendere più vivo e attuale il ricordo delle atrocità

"Il Giorno della Memoria avrebbe ancora del potenziale, se ripensato radicalmente". Vittorio Robiati Bendaud, saggista e studioso, attivo da anni nel dialogo ebraico-cristiano, non ha tradito le aspettative. Intervenendo a un convegno, organizzato da Forza Italia Ferrara in Sala Arengo, ha offerto una riflessione senza retorica e senza sconti su una ricorrenza che, dato il continuo aumento di episodi di antisemitismo, quando non di odio enti ebraico, a molti appare come una scommessa culturale perduta "È da anni – ha esordito – che assistiamo al riemergere dell'antisemitismo, da quello progressista woke a quello islamico.

Il ritorno dell'antisemitismo: "Il Giorno della Memoria? Ha potenziale ma va ripensato"

In occasione del Giorno della Memoria, Morrone (Lega) sottolinea l'impegno costante contro l'antisemitismo in Italia.

La questione di Gaza solleva dibattiti sulla compatibilità tra il ricordo storico e le tensioni attuali.

