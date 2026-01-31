il referendum sulla giustizia spiegato in 7 domande e 7 risposte

Il prossimo fine settimana, il 22 e 23 marzo, gli italiani torneranno alle urne per decidere sul referendum sulla riforma della Giustizia. La legge, voluta dal governo Meloni, ha passato il via libera in Parlamento dopo diverse discussioni e quattro letture. Ora, i cittadini devono scegliere se approvare o meno le modifiche proposte. È un appuntamento importante che potrebbe cambiare il modo in cui funziona il sistema giudiziario nel Paese.

AGI - Il 22 e 23 marzo si voterà per il referendum sulla riforma della Giustizia, voluta dal governo Meloni e approvata, in 4 letture, da Camera e Senato. Ma per cosa si vota nello specifico? E cosa ha di diverso rispetto agli altri referendum? Ecco il referendum spiegato in 7 semplici punti. Che tipo di referendum è?. Quello sulla riforma della giustizia è un referendum costituzionale confermativo, regolato all'articolo 138 della Costituzione. Questo vuol dire che gli elettori potranno votare “Sì” se sono d’accordo con l’approvazione della riforma, “No” se sono contrari. Non è previsto il quorum (a differenza dei referendum abrogativi), quindi il risultato sarà valido indipendentemente dal numero dei votanti. 🔗 Leggi su Agi.it

