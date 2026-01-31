Il prosciutto tagliato con maestria | arte e precisione nel gesto del tagliere

A Sant’Elpidio a Mare, in provincia di Fermo, un artigiano ha portato avanti una tradizione antica, perfezionandola con maestria. Ogni giorno, con precisione e cura, taglia il prosciutto crudo a mano, trasformando un gesto semplice in un vero e proprio rito. La scena si svolge davanti agli occhi di chi passa, tra strumenti tradizionali e mani esperte che creano fettine perfette. Un’arte che si tramanda, fatta di passione e tecnica, e che ancora oggi affascina chi assaggia questa specialità locale.

A Sant’Elpidio a Mare, in provincia di Fermo, una tecnica antica si è trasformata in un gesto raffinato, quasi rituale: il taglio del prosciutto crudo a mano. Enrico Maria Rimbano, noto in rete come Henri Artista del Taglio, ha portato l’arte del coltello al centro dell’attenzione nazionale, conquistando il titolo di Artista del Taglio 2024 al Festival del Prosciutto di Parma a Langhirano. Non si tratta solo di affettare carne, ma di interpretare un prodotto che ha maturato mesi, anzi anni, di stagionatura. Il suo gesto, preciso e fluido, trasforma ogni fetta in un’esperienza sensoriale, dove forma, spessore e consistenza si uniscono al gusto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Il prosciutto tagliato con maestria: arte e precisione nel gesto del tagliere Approfondimenti su Sant’Elpidio a Mare Enrico, maestro del taglio: “Ecco come una fetta di prosciutto diventa un’opera d’arte” Enrico, noto maestro del taglio, ha mostrato ancora una volta la sua abilità trasformando una semplice fetta di prosciutto in un’opera d’arte. Patricia Nikole Ritorna con Redken: Innovazione e Maestria nel Colore dei Capelli La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Sant’Elpidio a Mare Argomenti discussi: Tumore, non solo il prosciutto cotto cancerogeno. Il nutrizionista: Altri quattro cibi da mangiare con cautela: wurstel, carne in...; RUBA PROSCIUTTO E FORMAGGIO ALL’EUROSPIN, ARRESTATA. Perché il Prosciutto Cotto va moderato (e come sostituirlo)Scopri perché il prosciutto cotto va moderato. Comprendi i rischi legati al consumo frequente di questa carne lavorata. microbiologiaitalia.it Spaghetti con zafferano, prosciutto e zucchinePortata principale: Un gustoso primo piatto, velocissimo da preparare. Si tratta di spaghetti con salsa di panna, zucchine, prosciutto cotto ed una spolverata finale di zafferano e parmigiano. Provate ... msn.com La tradizione che si sente in ogni fetta Il Prosciutto Amatriciano IGP Sano è il cuore della nostra terra, tagliato a mano con cura e passione per offrirvi il massimo del gusto e della qualità. Ogni fetta è un'esperienza di sapore autentico, frutto di una lavora - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.