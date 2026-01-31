il progetto ovovia di trieste in bilico tra ricorsi e pronunce definitive

Il progetto Ovovia di Trieste resta fermo tra ricorsi e sentenze definitive. La città aspetta ancora di vedere se l’opera potrà partire, mentre le opposizioni continuano a opporsi. La questione si trascina da mesi senza una soluzione chiara. La Regione e le autorità competenti devono decidere se dare il via o fermare definitivamente il progetto.

Il progetto Ovovia di Trieste, il piano di sviluppo per la creazione di un’infrastruttura ferroviaria a bassa emissione che collega la città al bacino del fiume Isonzo, si trova in una fase critica. Il percorso del progetto, già lungo anni di valutazioni, autorizzazioni e opposizioni, è ora sospeso tra due istanze giurisdizionali: il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) e il Consiglio di Stato (CdS). La decisione finale, attesa con crescente tensione da enti locali, imprese e cittadini, potrebbe determinare il destino del progetto in maniera definitiva. Il Tar ha già esaminato diversi ricorsi presentati da associazioni ambientaliste, gruppi civici e comuni limitrofi, che contestano l’impatto ecologico e urbanistico del tracciato previsto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

L'Ovovia di Trieste è 'appesa a un filo', progetto nelle mani di Tar e CdS(ANSA) - TRIESTE, 30 GEN - L'ovovia di Trieste è appesa a un filo. Titola così un servizio del Venerdì di Repubblica sul progetto del Comune di Trieste che, dopo anni di battaglie politiche, legali ... msn.com

Pronto il programma triennale delle opere pubbliche di TriestePer Porto Vecchio ai 145 milioni pubblici se ne aggiungeranno 100 di capitale privato. Polemiche sui 30 milioni per la prima fase dell'ovovia ... rainews.it

L'Ovovia di Trieste è 'appesa a un filo', progetto nelle mani di Tar e CdS. Servizio del Venerdì sul controverso e costoso progetto #ANSA x.com

Dopo la decisione della Giunta comunale di Trieste di non rinunciare alla cabinovia Trieste–Opicina e di ricorrere al Consiglio di Stato contro le sentenze del TAR che hanno bloccato il progetto, il Comitato No Ovovia sta valutando come procedere. Rimane co - facebook.com facebook