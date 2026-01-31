Il Pd recluta un’altra toga come testimonial

Il campo largo mette dentro anche le toghe. A Rimini, il 27 gennaio scorso, all'evento Pd partecipa anche il magistrato (della Procura di Rimini) Daniele Paci. È un'iniziativa per il no al referendum sulla separazione delle carriere. Paci è un pezzo grosso della magistratura italiana; in passato ha seguito casi importanti tra cui l'indagine sulla banda della Uno bianca. In quota Pd al tavolo c'erano la senatrice Anna Rossomando, che segue i dossier giustizia, e la vicesegretaria regionale dei dem in Emilia Romagna Emma Petitti, presidente dell'assemblea regionale dal 2020 al 2024. Paci non appariva in imbarazzo all'evento che aveva come obiettivo quello di sparare contro una riforma del governo Meloni.

