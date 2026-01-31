Questa domenica il parco urbano Horti apre le porte a un evento dedicato alla comunità. L’obiettivo è creare uno spazio in cui tutti possano sentirsi parte di un gruppo, conoscere nuove persone e condividere passioni in un ambiente aperto e sostenibile. Un’occasione per vivere il parco in modo diverso, coinvolgendo cittadini di tutte le età.

Creare un’esperienza inclusiva, in cui chiunque possa sentirsi parte di una comunità attiva e partecipativa, fare nuove conoscenze e condividere idee e passioni in un ambiente accogliente e sostenibile. Per la prima volta, Horti apre le porte a un nuovo appuntamento, “Domenica di comunità“, un evento bimensile aperto a tutti. Domani il grande parco ospiterà il suo primo mercato agricolo e un nuovo swap party (alle 14), presenterà opere d’arte in format inediti (alle 11,30), accoglierà un concerto, un workshop di riutilizzo vele e corde (alle 11,30), una passeggiata botanica (alle 16), un incontro sui “giorni della merla“ (dalle 15) e un pranzo popolare a Horti Bistrot. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il parco urbano si “allarga“. Horti apre le porte a Domeniche di comunità

