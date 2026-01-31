Il Paradiso delle Signore anticipazioni al 6 febbraio | Tancredi si confessa a Rosa
Nella soap Il Paradiso delle Signore, si avvicina un momento importante. Tancredi decide di aprirsi con Rosa e le confessa i suoi sentimenti. La scena si prepara a essere un punto di svolta nella storia dei due personaggi.
Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 2 al 6 febbraio. Tancredi prende coraggio e confessa a Rosa i suoi sentimenti. Agata riceve una proposta di lavoro a Firenze, ma è combattuta all’idea di doversi allontanare da Mimmo. Umberto, alle prese con problemi sempre più seri nella produzione cinematografica, si rivolge a Matteo avanzandogli un’offerta molto allettante. Rosa e Marcello provano ancora una volta a confrontarsi, ma il divario tra loro appare difficile da colmare. Mimmo si rende conto che Agata è pronta a rinunciare al lavoro per lui e prende una decisione destinata a cambiare le cose. 🔗 Leggi su 2anews.it
Il Paradiso delle signore, anticipazioni dal 2 al 6 febbraio: Rosa e Marcello si prendono una pausa
Rosa e Marcello si prendono una pausa.
Il Paradiso Delle Signore Anticipazioni: Rosa Cede Alla Passione Con Tancredi?
Il Paradiso Delle Signore, Anticipazioni Dal 02 Al 06 Febbraio 2026: Agata e Mimmo divisi!
Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 2 al 6 febbraio 2026: Tancredi tra Rosa e MarcelloLe trame del Paradiso dal 2 al 6 febbraio 2026: amore al capolinea tra i due per colpa di Sant'Erasmo. Mimmo fa un gesto d'amore per Agata e Irene ci prova. libero.it
Il Paradiso delle Signore 10 – Daily 8, anticipazioni dal 9 al 13 febbraio 2026Il Paradiso delle Signore 10 - Daily 8, anticipazioni dal 9 al 13 febbraio 2026. Ecco le trame e le anticipazioni! tvserial.it
Nuove tensioni al Paradiso delle Signore: Rosa confessa i sentimenti di Tancredi a Marcello e tra i due cala il silenzio. Una pausa che potrebbe cambiare tutto. - facebook.com facebook
