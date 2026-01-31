Il pallone in rosa Vitali 100 partite e un sogno con il suo Varese
Beatrice Vitali ha raggiunto le 100 partite con il Varese femminile, un traguardo importante per la giovane giocatrice. La sua grinta e il suo talento le sono valsi il soprannome di “folletto” tra le compagne. Ora, con un sogno nel cassetto, guarda avanti pensando a quello che può ancora fare con la maglia biancorossa.
Nell’ambiente è soprannominata il “folletto“. Lei, Beatrice Vitali, esterno del 2003 del Varese femminile, l’appellativo se lo è guadagnato sul campo. Con le caratteristiche che le sono riconosciute, ovvero agilità e capacità di incidere sull’offensiva della squadra. Il “folletto“ è ormai diventato una colonna portante delle biancorosse e fede ne fa anche il fatto che, di recente, abbia tagliato il traguardo delle cento presenze. Tra campionato e Coppa Italia, Vitali ha saputo ritagliarsi non solo un ruolo di primo piano nella squadra, ma anche l’affetto e la stima di tutto l’ambiente. Che ricambia a suon di prestazioni esaltanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
