Il nuovo trend in cucina si chiama caffè alla tahina. Sta spopolando sui social e ora anche tra gli appassionati di caffè. Si prepara con una crema di tahina, la pasta di sesamo, che si aggiunge al caffè caldo. Molti già lo provano e lo trovano sorprendente, con un gusto deciso e cremoso. Se cercate un modo diverso per gustare la vostra bevanda preferita, questa potrebbe essere la novità giusta.

Se pensavate che dopo il caffè al burro o il Dalgona non ci fossero più frontiere da varcare nel mondo della caffeina, preparatevi a cambiare idea. L’ultimo fenomeno che sta letteralmente dominando i di TikTok e Instagram, assieme alla finta cheesecake giapponese allo yogurt, tra il 2025 e l’inizio del 2026 è il Tahini Coffee. Questa bevanda nasce dall’incontro audace tra l’intensità dell’espresso e la cremosità della tahina, la celebre pasta di semi di sesamo tipica della cucina mediorientale. Non si tratta solo di una moda visivamente ipnotica, ma di un nuovo modo di intendere la colazione che unisce energia e nutrimento. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il nuovo trend virale in cucina tutto da provare? Il caffè alla tahina

