Il nuovo impianto di Prato | design ispirato al patrimonio tessile senza pista per atletica

Prato si appresta a cambiare volto con il nuovo impianto sportivo. Il progetto prevede uno stadio moderno, costruito nello stesso sito del vecchio, senza pista di atletica, e con un design che richiama il patrimonio tessile della città. I lavori devono ancora partire, ma l’obiettivo è di riqualificare l’area e offrire una casa più adatta alla squadra locale.

Prato si prepara a un nuovo capitolo nella storia del calcio cittadino con l'annuncio ufficiale del progetto per un nuovo stadio, da costruire nello stesso sito del vecchio impianto. La decisione, presa dalla presidente della società Asmaa Gacem, è stata presentata alla città in una conferenza stampa durata oltre un'ora, seguita da una serie di rendering e planimetrie che mostrano un impianto moderno, con una capienza di 15mila posti. L'obiettivo è chiaro: creare un'arena all'altezza delle ambizioni della squadra e del tifo locale, ma con un'identità forte legata al territorio. Il design, infatti, si ispira direttamente al patrimonio tessile di Prato, con forme che richiamano le balle di lana e i fili intrecciati, simboli del suo passato industriale e della sua vocazione manifatturiera.

